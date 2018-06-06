Тольятти, Самарская область, 6 июня, 2018, 09:17 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух маршрутных автобусов в Тольятти пострадали семь человек, сообщает CityTraffic со ссылкой на главное управление МВД по Самарской области.

Энди Уорхол. Авария зеленой машины (фрагмент). 1963

По данным ведомства, ДТП произошло 6 июня в 05:50 (04:50 мск) на улице Громовой. «ГАЗель» без пассажиров не уступила дорогу другой маршрутке «Форд», в которой находились 10 пассажиров. От удара последняя опрокинулась на дороге.

По предварительным данным, семь пассажиров были госпитализированы в больницу с различными травмами. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тульской области в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика пострадали три человека.

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