Диксон, Красноярский край, 6 июня, 2018, 09:13 — ИА Регнум. Власти Таймыра проведут «генеральную уборку» территорий вокруг поселка Диксон (Красноярский край) — самого северного населенного пункта России, сообщил 6 июня журналистам глава Таймырского муниципального района Сергей Ткаченко.

Цитата из х/ф «Семеро смелых». Реж. Сергей Герасимов. 1936. СССР В Арктике

По его словам, волонтерам предстоит очистить территорию Диксона от строительного и бытового мусора, а затем вывезти его за пределы Арктики.

«Большие конструкции придется распиливать, заборы и балки — разбирать. Мусор будет вывезен, за Диксоном есть площадка для хранения твердых бытовых отходов. Отсюда затем металлолом вывезут из Арктики на морских судах», — пояснил чиновник.

Предполагается, что арктический субботник пройдет с 16 июля по 15 августа текущего года. Организаторы мероприятия рассчитывают привлечь внимание общественности к экологическим проблемам Арктики и напомнить о необходимости бережного отношения к окружающей среде.