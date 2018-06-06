Нальчик, 6 июня, 2018, 09:08 — ИА Регнум. Пожарные Нальчика в ходе тушения пожара в здании городской больницы эвакуировали 50 человек. Об этом сообщает 6 июня пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

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«Со второго этажа здания «Городской клинической больницы №1» превентивно было эвакуировано 50 человек, из них восемь человек обслуживающего персонала», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что возгорание произошло рано утром в помещении прачечной — огонь охватил постельные принадлежности на общей площади в два квадратных метра. Пожар был оперативно потушен, пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня пожарные Казани окончательно справились с возгоранием на территории торгового центра «Порт». Тушение огня продолжалось почти восемь часов — сообщение о возгорании поступило в 8:22 (мск), к 15:51 (мск) пожар был ликвидирован.

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