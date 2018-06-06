Оттава, 6 июня, 2018, 09:04 — ИА Регнум. Учёные из Канады и Нидерландов пришли к выводу, что у самцов рыбок гуппи размер мозга связан с угрозой нападения хищников. Об этом сообщается в журнале Functional Ecology.

Judhi Prasetyo Самец гуппи

Исследователи отмечают, что у тех рыбок, которые обитают в опасных областях и рискуют быть съеденным более крупной рыбой, мозг на 10−20% больше, чем у тех, кто живёт в спокойных условиях.

При этом отмечается, что подобный эффект распространяется только на самцов и не наблюдается у самок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные пришли к выводу, что рыбки гуппи меняют цвет глаз при попытке защитить найденную добычу.