Берлин, 6 июня, 2018, 09:17 — ИА Регнум. 6 июня канцлер Германии Ангела Меркель проведет свой первый правительственный час, передает немецкий телеканал N-TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

В течение правительственного часа депутаты Бундестага смогут задать вопросы канцлеру. Ранее Ангеле Меркель и ее предшественникам на посту не приходилось сталкиваться с подобной формой парламентского контроля.

Введение парламентского часа стало требованием коалиционного соглашения между СДПГ и ХДС. В нем говорится, что федеральный канцлер должен быть опрошен депутатами парламента трижды в год.