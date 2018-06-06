Хельсинки, 6 июня, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Вопрос возможной легализации эвтаназии вновь поднят властями Финляндии. Законодательство, действующее в этой сфере в других странах, изучит специальная рабочая группа, сообщает пресс-служба финского министерства здравоохранения и социального обеспечения.

Хармен Стенвик. Vanitas (фрагмент). 1640

В Финляндии медикаментозная помощь желающим добровольно уйти из жизни запрещена законом. Однако такие процедуры разрешены в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Колумбии и Канаде, напомнили в министерстве.

Рабочая группа создана в ответ на гражданскую инициативу о разрешении эвтаназии, направленную в парламент в феврале 2017 года и в мае 2018 года отклоненную депутатами. Эксперты будут изучать опыт других стран до конца июня 2021 года.

Большинство финских граждан — 73% — поддерживает применение эвтаназии. Против включения эвтаназии в перечень медицинских услуг высказались 13% участников проведенных ранее опросов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее против легализации эвтаназии проголосовали португальские парламетарии. В поддержку инициативы высказались 110 членов парламента, 115 — против, пятеро воздержались от ответа.

Читайте также: Парламент Португалии не разрешил врачам убивать пациентов

А также: В Британии умер мальчик, приговоренный судом к эвтаназии