Москва, 6 июня, 2018, 08:41 — ИА Регнум. Большинство жителей России (66%) считают, что причины подорожания бензина — внутренние, топливо дорожает из-за экономической политики правительства РФ. Противоположного мнения придерживаются 21% опрошенных. По их мнению, причины роста цен на бензин — внешнеполитические. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Жители России также назвали виновных в подорожании топлива. Так, почти половина граждан (46%) винят в повышении цен нефтяные компании, 40% — правительство РФ, 19% — владельцев АЗС. Стоит отметить, что 12% граждан заявили о том, что в росте цен на бензин виноват президент России, страны Запада, наложившие санкции на Россию (10%), российский парламент (9%).

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Резкий скачок стоимости бензина заметили 64% опрошенных. При этом надеются, что цены на топливо снизятся, лишь 1% граждан РФ. В том, что подорожание бензина ухудшит материальное положение людей, уверены 83% респондентов.

Опрос проводился 27−28 мая 2018 года по случайной выборке методом телефонного интервью. Опрошены 2000 граждан РФ старше 18 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, за май 2018 года цены на бензин в России выросли на 5,6%. Минимальная цена топлива превышает 42 рубля. По сравнению с 2017 годом стоимость бензина выросла на 11,3%.

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