Нижний Новгород, 6 июня, 2018, 08:35 — ИА Регнум. Налоговая служба потребовала признать банкротом ещё одного нижегородского производителя молочной продукции, руководство которого несколько лет назад заявляло, что молоком, кефиром и сметаной своего потребителя обеспечат полностью. В Арбитражный суд Нижегородской области поступил иск к ООО «ТД «Павловское молоко». Дело к производству пока не принято, иск поступил 5 июня 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Lexusuns Молокозавод

ФНС России, выступившее истцом, предъявило претензии на сумму 32 132 076,67 рубля.

Иных исков к данной компании, включая административные и гражданские, база судов не содержит. По данным ЕГРЮЛ, ООО зарегистрировано в городе Павлово Нижегородской области 9 декабря 2008 года, но в 2017 году юрлицо сменило юридический адрес на Нижний Новгород. Уставный капитал — 11 тыс. рублей, единственный участник с ноября 2016 года — Юлия Верзилова. Она также является соучредителем ещё ряда компаний, в их числе — московское ООО «Синергия», ООО «Синергия Групп», она же является гендиректором строительной компании из Москвы — ООО «Гермес». Генеральный директор ООО «ТД «Павловское молоко» с конца апреля 2017 года — Вячеслав Кудряшов.

По информации с сайта компании, завод существует с 1962 года.

«Завод работал до 90-х годов, когда в силу сложившейся в то время в стране ситуации производство было разрушено, а выпуск продукции остановлен», — отмечается на сайте с уточнением, что новейшая история предприятия началась в 2001 году, когда его начали восстанавливать, а в 2006 году именно здесь запустили первую для региона линию ультрапастеризации молока в упаковке tetra-pak.

В 2011 году завод первым в области запустил линию ПЭТ-бутылок французской компании Serac, наладив на ней выпуск топлёного молока и кефира разной жирности. С 2013 года на предприятии начали производить сметану.

«Предприятие поставляет продукцию во многие регионы России», — отмечают на сайте завода, которому ФНС подала иск о банкротстве.

Напомним, это далеко не первые претензии в этом году к производителям молочной продукции Нижегородской области. В конце мая 2018 года Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск ЦБ РФ о ликвидации крупного молочного холдинга региона, на этапе создания объединявшего 32 компании. ЗАО «Объединение Молоко» должно быть ликвидировано учредителями не позднее полугода с даты вступления решения в законную силу, если оно не будет обжаловано.

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Также в конце мая 2018 года Арбитражный суд Нижегородской области прекратил производство по иску АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», потребовавшего обанкротить ООО «Кстовский молочный завод». У ответчика не оказалось достаточного количества средств на процедуру, а истец не дал согласия выступить «инвестором» и оплатить данные расходы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, конец 2017 и весь 2018 год в регионах России наблюдался спад закупочных цен на молоко от производителей. Причиной этого стал массовый завоз дешёвого сухого молока из Белоруссии, стоимость которого была на уровне себестоимости производства российского молока. Это привело к существенному проседанию цен у производителей, например, в Татарии к июню разрыв между тем же периодом 2017 года был уже чуть более 3 рублей, откатившись на уровень цен 2014 года. Это вынудило республиканские власти оказывать поддержку производителям, на что было выделено порядка 2,3 млрд рублей. Сельхозпредприятия и частные подворья недополучили в связи со снижением закупочных цен 1,3 млрд рублей.

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На полях экономического форума в Сочи, который прошёл в середине февраля 2018 года, глава Татарии Рустам Минниханов обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой ограничить ввоз сухого молока, а чуть позднее Госсовет РТ присоединился к обращению, добавив к нему просьбу о поддержке отечественных производителей и госзакупках молока.

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С 6 июня 2018 года в России начал действовать временный запрет на ввоз некоторых видов молочной продукции из Белоруссии в таре свыше 2,5 литра. В список попало и сухое молоко.

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А в Нижегородской области врио губернатора Глеб Никитин весной 2018 года поручил профильным ведомствам «усилить работу по проверкам качества молочной продукции и по применению мер воздействия на недобросовестных производителей».