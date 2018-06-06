Магаданская область, 6 июня, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Жители Магаданской области бьют тревогу: стоимость летних авиаперевозок зашкаливает. Цена билета по маршруту Москва — Магадан в высокий сезон начинается от 52 тыс. рублей и достигает 199 тыс. При этом средняя стоимость такого путешествия в одну сторону и на одного пассажира составляет около 100 тыс., а билетов дешевле 70 тыс. рублей очень мало, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ситуацию усугубляет катастрофическая нехватка рейсов с Колымы в центр России. По информации Магаданской областной думы, билетов экономкласса в Москву нет до 27 июля. С 5 июля шестой рейс в неделю введет компания «Россия», однако он был запланирован заранее, и места на него уже раскуплены.

Проблему признал министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, поручивший авиакомпании «Икар» открыть два авиарейса в неделю по маршруту Магадан — Москва — Магадан. За это перевозчику обещали предоставить скидку на оплату услуг по обслуживанию самолётов.

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«Мы надеемся, что с выходом на наше направление авиакомпании «Икар» положение перестанет быть столь напряженным», — отмечал председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов.

Жители региона с нетерпением ждут начала продажи билетов на рейсы «Икара», но, по информации ИА «Весьма», перелёты в Москву на самолётах этой авиакомпании под вопросом.

«Пока информации, будут ли выполняться эти рейсы, нет. Информация появится на сайте, если появятся рейсы. Следите», — сообщили изданию в авиакомпании.

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Как сообщало ИА REGNUM, дороговизна авиаперелётов в летний сезон — стандартная проблема во всех дальневосточных регионах. Чтобы смягчить ситуацию, из федерального бюджета субсидируются авиаперевозки из ДФО, однако льготных билетов жителям дальневосточных регионов катастрофически не хватает: в 2018 году все их раскупили всего за несколько дней.