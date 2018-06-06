Каракас, 6 июня, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Чтобы влиять на ключевые решения в нефтяной отрасли Венесуэлы, США внедряли «своих людей» на руководящие посты ведущих компаний, заявил 5 июня венесуэльский лидер Николас Мадуро в эфире телеканала Telesur.

Hossein Zohrevand Николас Мадуро

«У меня есть серьезные доказательства, подтверждения того, что имел место процесс внедрения, просачивания, посредством коррупции <…> посольства США на ключевые посты в нефтяной промышленности», — сказал Мадуро.

По его словам, эти грязные методы работы описывают сами американцы, например, в рассекреченных документах госдепартамента и ЦРУ США.

Напомним, в 2017 году по Венесуэле прокатилась череда громких коррупционных скандалов, в которых оказались замешаны десятки бывших руководителей государственной нефтегазовой компании PDVSA.

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