Вашингтон, 6 июня, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Генеральная Ассамблея Организации американских государств одобрила резолюцию, которая устанавливает юридические критерии по непризнанию правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает Prensa Latina. Резолюция является первым шагом в процессе приостановки членства Венесуэлы в ОАГ.

Kremlin.ru Николас Мадуро

Резолюцию одобрили 19 членов ОАГ из 34. Четыре страны проголосовали против: Венесуэла, Боливия, Доминиканская Республика, Сент-Винсент и Гренадины. 11 государств воздержались, в том числе Эквадор и Никарагуа.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса отметил, что для приостановки членства его страны в ОАГ в итоговом голосовании необходимо не менее 24 голосов. В апреле 2017 года Каракас запросил добровольный выход из ОАГ.