Париж, 6 июня, 2018, 08:25 — ИА Регнум. Многие граждане Франции вышли на улицы в знак протеста против визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает 6 июня Al Jazeera.

Биньямин Нетаньяху

Манифестанты называли израильского лидера военным преступником, призывая к проведению суда над ним.

«Мы здесь для того, чтобы напомнить Нетаньяху о десятках невооруженных палестинцев, убитых израильскими военными за последний месяц», — заявил 19-летний студент Антуан, вышедший на митинг протеста.

Напомним, с конца марта 2018 года в секторе Газа продолжаются массовые демонстрации, приуроченные к 70-й годовщине создания государства Израиль. В ходе конфликта погибли более 100 палестинцев, тысячи людей получили ранения.