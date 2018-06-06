Соликамск, Пермский край, 6 июня, 2018, 08:27 — ИА Регнум. В Соликамске Пермского края в центре внимания и обсуждения депутатского корпуса оказалась заработная плата председателя гордумы и его заместителя. Подсчитав годовые доходы председателя Соликамской городской думы и его заместителя, коллеги возмутились: в год руководитель местного парламента зарабатывает больше 2 млн рублей — около 195 тыс. в месяц. Чуть меньше бюджетных денег ежемесячно получает его заместитель — 134 тыс. рублей, сообщает ТК «Ветта24».

Либорио Проспери. Лобби палаты общин. 1886

Оклад председателя составляет 29 тыс. 200 рублей. Остальное — это месячные, квартальные и годовые премии. Некоторые полагают, что эти самые надбавки народные избранники могли назначать себе сами. Вопрос, адресованный руководству, о критериях начисления премиальных за счёт бюджета остался без ответа.

Депутаты предложили взять под контроль начисление премии председателю соликамской думы и его заместителю. Однако эта инициатива не вызвала единой поддержки в депутатских рядах. Парламентарии сошлись только на том, что саму процедуру начисления надбавок должна проверить прокуратура.

Добавим, что глава гордумы Сергей Якутов задекларировал доход за 2017 год в сумме 2 016 745 рулей (с учётом иных доходов). Имеет две квартиры (одна из них в совместном пользовании) и гараж-бокс, а также автомобиль Mitsubishi, в пользовании у парламентария находится земельный участок площадью 1,2 тыс. га.

Заместитель председателя гордумы Евгений Мальгин указал в декларации годовой доход в 1 267 911 рублей (с учётом иных доходов). Владеет двумя земельными участками и домом, а также половиной квартиры. В собственности автомобиль Volkswagen Jetta и легковой прицеп.