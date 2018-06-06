Вашингтон, 6 июня, 2018, 08:19 — ИА Регнум. Руководство американской социальной сети Facebook признало существование договорённостей с рядом китайских производителей смартфонов о передаче последним пользовательских данных. На текущей неделе Facebook планирует прекратить действие партнерского соглашения с компанией Huawei, пишет 5 июня газета The New York Times.

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Отмечается, что договор социальной сети с Huawei был заключён ещё в 2010 году. На сегодняшний день, пишет издание, аналогичные договоренности остаются в силе с китайскими Lenovo, Oppo и TCL. Также сообщается, что социальный сервис передаёт разработчикам смартфонов место работы, статус отношений и привычки своих пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня министр юстиции Греции Ставрос Контонис заявил, что действия руководства Facebook, направленные на блокирование сообщений о зверствах нацизма и сопротивлении немецким оккупантам в годы Второй мировой войны, служат доказательством того, что администрация соцсети поддерживает нацизм.

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