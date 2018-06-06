Москва, 6 июня, 2018, 08:18 — ИА Регнум. Министерство транспорта РФ предложило ввести новый знак «Велосипедная зона» в правила дорожного движения, соответствующий документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

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Так, в зоне действия знака велосипедисты и пешеходы смогут использовать всю проезжую часть, а максимальная скорость для водителей должна составлять не более 20 км/ч. Также предлагается ввести запрет на остановку транспортных средств на расстоянии ближе пяти метров от точки пересечения дороги с велодорожками.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в ближайшее время могут появиться приподнятые над проезжей частью по типу лежачих полицейских пешеходные переходы. «Зебры» нового формата могут появиться рядом с подъездами жилых домов или учреждений, а также рядом с детскими площадками и школами.

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