Москва, 6 июня, 2018, 08:16 — ИА Регнум. Санкции, которые США, ЕС и ряд других стран ввели против России, не смогут сдержать развитие страны или лишить ее суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая накануне своего визита в КНР. По его словам, санкции навредят лишь самим инициаторам ограничительных мер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Постепенно, уверен российский лидер, ограничения будут сниматься, а отношения РФ со странами Запада нормализуются. Потому что российский народ из двух предложенных вариантов — суверенитета или ликвидации — всегда выберет первый.

«Никакого другого пути у нас нет, но мы понимаем, что наши партнеры вот этими ограничениями и санкциями стремятся только к одному — сдержать развитие», — пояснил Путин, добавив, что не сомневается в том, что из этого ничего не получится.

Постепенно эти незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут сниматься. Так или иначе, но постепенно отношения со странами Запада у России нормализуются, уверен Путин.

Что касается позиционирования России на международной арене, то Путин заявил о закреплении имиджа России как страны, строго следующей букве международного права, является приоритетом его нового президентского срока. Таким же приоритетом будет дальнейшее развитие России, обеспечение экономического роста и улучшения жизни граждан РФ.

Исходя из этих целей, Россия будет выстраивать отношения с ключевыми партнерами, в том числе с Китаем. У Москвы и Пекина есть много общего, в том числе соседство и очень глубокие исторические связи. Путин также напомнил, о чем говорил председатель КНР Си Цзиньпин на последнем съезде партии: о благосостоянии своего народа. В этом также есть сходство позиций.

Путин дал интервью гендиректору Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну в преддверии визита в Циндао (КНР). Накануне Путин посетил с однодневным визитом Австрию — это был его первый зарубежный визит после вступления в должность 7 мая.

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Говоря о предстоящем визите в Китай и новой встрече с председателем КНДР Си Цзиньпинем, Путин охарактеризовал его как очень душевного человека. Президент РФ напомнил, что Си Цзиньпин был единственным лидером, с которым он отметил один из своих дней рождения. Скорее всего, речь идет об октябре 2013 года, когда день рождения Путина 7 октября совпал с саммитом АТЭС на Бали.

Тогда не было никакого специального торжества, а Путин и Си Цзиньпин выпили по рюмке водки и «нарезали какую-то колбасу». Си Цзиньпин — «очень доступный и по-человечески душевный человек», поделился своим впечатлением Путин.

Визит Путина в Китай пройдет на фоне смягчения ситуации вокруг американо-китайских торговых отношений. Ранее в Пекине 2−3 июня прошел очередной раунд китайско-американских переговоров по торгово-экономическим вопросам. Проблем между странами, по оценке агентства Синьхуа, сохраняется множество.

Вопрос о пошлинах здесь ключевой, отражающий дисбаланс торговых отношений, которые существуют между КНР и США и выражаются большим отрицательным сальдо Вашингтона и положительным — Пекина. Для исправления создавшегося положения, Дональд Трамп, как только был избран президентом США, приступил к разработке мер давления на КНР.

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В марте 2018 года Белый дом обнародовал меморандум против «китайской экономической агрессии», то есть о торговых ограничениях против Китая, вводивший 25-процентные пошлины более чем на 100 видов китайской продукции. В апреле Трамп сделал заявление о предстоящем новом повышении пошлин на импорт товаров из КНР. Речь прежде всего шла о технологическом импорте в общей сложности на $150 млрд.

Сложность нынешнего раунда переговоров в Пекине, о котором информирует Синьхуа, заключается во введении Вашингтоном пошлин в отношении стран ЕС, которое Китай проецирует на свои интересы.

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И предупреждает, что «если американская сторона прибегнет к торговым санкциям (против КНР — прим. ИА REGNUM), в том числе к введению дополнительных таможенных пошлин, то все результаты переговоров окажутся недействительными».