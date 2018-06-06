Сан-Франциско, США, 6 июня, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Администрация социальной сети Instagram рассматривает возможность увеличения продолжительности загружаемых видео с одной минуты до часа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

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Нововведение, как ожидается, коснется роликов, снятых в вертикальном формате, поддерживаемом функцией Instagram Stories. Она позволяет публиковать фото и видео длительностью до 15 секунд.

Источники не сообщили, коснется ли нововведение только указанной функции или всего сервиса в целом. Тем не менее, решение по вопросу о предоставлении пользователям более широких возможностей пока не принято и находится на рассмотрении у руководства компании.

Напомним, с 2012 года сервисом Instagram владеет компания Facebook. В конце 2017 года число пользователей соцсети превысило 800 млн человек.

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