Москва, 6 июня, 2018, 08:12 — ИА Регнум. «Роснефть» утверждает, что замена экспортных пошлин ростом ставок НДПИ к 2024 году приведет к росту стоимости бензина в 1,5 раза. «Что позволено Юпитеру, то не позволено быку» — гласит римская пословица. Попытки аналитиков прогнозировать динамику цен на топливном рынке зачастую вызывают претензии Федеральной антимонопольной службы, считающей публикацию таких прогнозов манипулированием рынка. В таких условиях остается лишь присоединиться к мнению представителей «Роснефти», хотя и с определенными оговорками, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Экспортные пошлины являются инструментом защиты внутреннего рынка, а завершение «налогового маневра» может привести к выравниванию внутренних и экспортных цен. Благодаря экспортным пошлинам внутренние цены на нефть и нефтепродукты приблизительно на треть ниже мировых. Нетрудно подсчитать, что их выравнивание и дает рост внутренних цен на 50% или в 1,5 раза. Но нужно оговориться, что это без учета динамики мировых цен, которая может оказаться как положительной, так и отрицательной», — отметил эксперт.

Попытки регулировать внутренний рынок только административными мерами опасны. Если ограничить внутренние цены без компенсации разницы производителям, они предпочтут большую часть сырья и продуктов переработки продавать на экспорт, что грозит образованием дефицита на рынке топлива. В правительстве России обсуждается механизм такой компенсации.

«В качестве варианта называется введение так называемых обратных акцизов, стимулирующих внутреннюю переработку на российских НПЗ. Однако до сих пор не выработан их механизм, адресаты и, в итоге, суммы, в которые такая поддержка будет обходиться бюджету, и насколько эти издержки уменьшат тот выигрыш, на который рассчитывает Минфин в результате налогового маневра», — пояснил Калачев.

Читайте также: «Роснефть» пророчит рост цен на топливо «минимум в 1,5 раза»