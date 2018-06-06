Хабаровск, 6 июня, 2018, 08:11 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке, Урале и в Сибири с начала 2017 года выявлено 6,4 тыс. нарушений в сфере капремонта. Об этом 6 июня заявил на совещании в Хабаровске генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

Одно из распространенных нарушений — включение в программу капитального ремонта домов, реконструкция которых нецелесообразна. Это здания, износ которых превышает 70%. В Иркутской области, например, 1,3 тыс. таких домов собирались ремонтировать.

Кроме того, взносы на капремонт размещаются в банках на расчетных счетах без начисления процентов. В таком случае накопления не защищены от инфляции. Ситуация характерна для Тувы, Камчатки, Новосибирской и Магаданской областей, отметил генпрокурор.

Несоблюдение очередности работ, недостатки при отборе подрядчиков и неисполнение обязательств по договорам — системные недочеты в сфере капремонта жилого фонда.

По нарушениям, выявленным за весь период 2017 года и первый квартал 2018 года, приняты меры реагирования, отметил генпрокурор.

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