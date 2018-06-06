Москва, 6 июня, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сообщил о положении стран, которые ввели антироссийские санкции под давлением США. Сегодня они сами начинают страдать от санкций, применяемых уже по отношению к ним, заявил 5 июня российский лидер в интервью Медиакомпании Китая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Эти средства не могут быть универсальными, и рано или поздно станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив», — сказал президент.

Он добавил, что предпринимаемые Западом ограничения не заставят Россию отказаться от выбранного «суверенного пути развития». При этом Путин убежден, что со временем у западных политиков восторжествует здравый смысл, и они отменят незаконные ограничения.