Москва, 6 июня, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Власти России постараются обеспечить экономике необходимые темпы роста с учетом показателей стран — партнеров по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Российский президент отметил постепенное развитие ШОС из достаточно скромной организации до структуры, объединяющей четверть мирового ВВП. Сегодня в её распоряжении — 23% территории планеты, где проживает 43% всего населения, и колоссальные ресурсы.

А если ещё и иметь в виду темпы роста в Азии, темпы роста в Китае, темпы роста в Индии, мы постараемся тоже в России придать новые импульсы развития нашей экономике, обеспечить темпы, необходимые для нас», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня президент РФ Владимир Путин прибудет в Китай с официальным визитом. С 9 по 10 июня он примет участие в саммите ШОС в Циндао.

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