Москва, 6 июня, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин перед официальным визитом в Китай пожелал всего «самого доброго китайскому народу», а также «счастья и процветания каждой китайской семье». Об этом российский лидер сообщил в интервью Медиакорпорации Китая.

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«Хотел бы воспользоваться этим случаем, пожелать всего самого доброго китайскому народу, — сказал Путин. — Мы знаем, что у нас в Китае очень много друзей».

Полный текст интервью обнародован на сайте Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни президент РФ Владимир Путин посетит с официальным визитом Китай. Российский лидер примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдёт в Циндао 9−10 июня. Также запланированы переговоры Путина с лидером КНР.

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