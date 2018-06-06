Москва, 6 июня, 2018, 07:34 — ИА Регнум. Переменная облачность, небольшой дождь и порывистый ветер ожидаются 6 июня в Москве и Московской области. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь в Москве

Днем воздух прогреется до 12−14 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5−10 м/с, порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В ночь на 7 июня похолодает до 4−6 градусов, осадков не ожидается. Днем потеплеет до 14−16 градусов, сохранится переменная облачность.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в Московском регионе погода по-прежнему будет потенциально опасной. «Жёлтый» уровень опасности продлен из-за сильного ветра.

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