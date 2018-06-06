Варшава, 6 июня, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Польская комиссия, расследующая катастрофу Ту-154 под Смоленском, объявила, что на обломках самолета присутствуют следы взрывчатки, передает агентство PAP.

Serge Serebro, Vitebsk Popular News На месте авиакатастрофы под Смоленском

Утверждается, что следами взрывчатых веществ покрыты «многие части самолета Ту-154М, а также тело одной жертвы». Выявить их присутствие удалось благодаря применению «специальных устройств». При этом комиссия не зафиксировала наличие взрывчатки в почве на месте авиакатастрофы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Варшава продлила сроки расследования катастрофы до конца 2018 года. Президентский самолет разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. На его борту находился бывший польский лидер Лех Качиньский и еще 95 человек, все они погибли.

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