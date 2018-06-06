В Польше заявили о «следах взрывчатки» на рухнувшем под Смоленском Ту-154
Варшава, 6 июня, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Польская комиссия, расследующая катастрофу Ту-154 под Смоленском, объявила, что на обломках самолета присутствуют следы взрывчатки, передает агентство PAP.
Утверждается, что следами взрывчатых веществ покрыты «многие части самолета Ту-154М, а также тело одной жертвы». Выявить их присутствие удалось благодаря применению «специальных устройств». При этом комиссия не зафиксировала наличие взрывчатки в почве на месте авиакатастрофы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Варшава продлила сроки расследования катастрофы до конца 2018 года. Президентский самолет разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. На его борту находился бывший польский лидер Лех Качиньский и еще 95 человек, все они погибли.
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