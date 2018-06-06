Киев, 6 июня, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Производство в России самолетов Ан-124 «Руслан» невозможно без участия украинского предприятия «Антонов». Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель».

Mil.ru Самолёт Ан-124 «Руслан»

В пресс-службе авиационного предприятия отметили, что модернизация самолета предполагает изменения в типовой конструкции. Однако только у разработчика самолета — госпредприятия «Антонов» — есть нужная информация об особенностях техники, включая данные испытаний.

«Таким образом, изготовление самолетов семейства Ан-124 под маркой «Антонов» без участия ГП «Антонов» невозможно», — подчеркнули на украинском предприятии.

Представители «Антонова» добавили, что предприятие не намерено возобновлять сотрудничество с российской стороной для серийного производства Ан-124.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор компании «Ил» Алексей Рогозин заявил, что возобновление производства «Русланов» в России — крайне сложная, но решаемая задача.

Член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник пояснил, что российские авиастроители могут оставить базу Ан-124, изменив авионику и конструкцию шасси, а также поставив на самолет другие двигатели.

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