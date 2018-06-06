Багдад, 6 июня, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что на парламентских выборах, прошедших 12 мая, наблюдались серьезные нарушения, сообщает 6 июня Kurdistan.ru.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Канцелярия главы правительства еще в начале мая подчеркивала, что информация о нарушениях будет проверяться. В итоге эксперты пришли к выводу, что порядка 5% бюллетеней подлежат ручному пересчету.

Напомним, парламентские выборы в Ираке прошли 12 апреля. При явке 44,5% избирателей победу одержал шиитский избирательный блок «Саирун», что вызвало массовое недовольство граждан, выступивших с требованием признать результаты выборов недействительными.