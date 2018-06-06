Москва, 6 июня, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Правительство РФ на совещании сегодня, 6 июня, рассмотрит три варианта повышения пенсионного возраста, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к правительству.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Медведев

Так, министерство труда предложит два варианта: увеличение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет и до 60 лет для женщин, второй — повышение пенсионного возраста для мужчин до 62 лет, для женщин — до 60 лет.

Министерство финансов, в свою очередь, предлагает поднять пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Также на совещании могут обсудить механизм смягчения — досрочный выход на пенсию со снижением ее размера пропорционально за каждый год досрочного выхода, уточнило издание.

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Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о готовности выйти с законодательной инициативой в Государственную думу о повышении пенсионного возраста в стране.

Согласно опросу ИА REGNUM, посвященному повышению пенсионного возраста, подавляющее большинство граждан выступили против подобной инициативы правительства.

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