Гватемала, 6 июня, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Число жертв извержения вулкана Фуэго в Гватемале достигло 75, числятся пропавшими без вести 192 человека, сообщает BBC News 6 июня.

Kevin Sebold Вулкан Фуэго

Деревни, находившиеся на склонах вулкана, погребены под слоем пепла и лавы. Поисково-спасательные работы были прерваны 5 июня из-за повторного извержения, которое не смогли спрогнозировать сейсмологи.

Как сообщало ИА REGNUM, извержение вулкана Фуэго началось 3 июня. Вулкан находится в 50 км к западу от столицы Гватемалы. В стране объявлен оранжевый уровень опасности, в трех близлежащих муниципалитетах — красный.