Москва, 6 июня, 2018, 06:57 — ИА Регнум. Сборная Ирана стала первой из команд — участниц чемпионата мира по футболу, которая прибыла в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Tasnim News Agency Сборная Ирана по футболу

Иранская команда, которую возглавляет португальский специалист Карлуш Кейруш, отправилась на тренировочную базу «Локомотива», которая будет местом её расположения во время мирового первенства.

Напомним, в составе сборной Ирана выступает ряд игроков из российской премьер-лиги — защитник «Ахмата» Милад Мохаммади, полузащитник «Амкара» Саид Эзатолахи и нападающий «Рубина» Сердар Азмун.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Ирана сыграет с командами Марокко, Испании и Португалии.