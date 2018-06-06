Южно-Курильск, Сахалинская область, 6 июня, 2018, 07:02 — ИА Регнум. Жители Кунашира на Сахалине в отчаянии: на отдаленном острове с марта нет топлива. Люди не знают, что делать, как дальше жить, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пустые канистры

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Курильский остров Кунашир с марта 2018 года живет в условиях полной топливной блокады. Автомобильного топлива в продаже нет совсем. Топливный коллапс на Кунашире случается не впервые. И в марте кунаширцы приноровились было покупать топливо у военных или у соседей — японцев. Потом наловчились заказывать бензин в бочках из Владивостока — нелегально, да, но что поделаешь. Одна бочка драгоценного во всех смыслах топлива обходится в 10 тыс. рублей. Но сейчас топливные «контрабандисты», что называется, вошли во вкус. И заправка автомобилей, без которых на Кунашире никак, буквально разоряет островитян.

«В среднем бочка стоит 9 тыс. рублей. Доставка обходится в 1−1,5 тыс. Но в связи с тем, что на острове острейшая проблема с бензином, дилеры продают бочку уже по 13 тыс. рублей», — цитирует жительницу острова ИА Сахалинмедиа.

Люди жалуются на то, что даже это «контрабандное» топливо очень быстро расходится «по своим» и до обычных людей просто не доходит. Дизельное топливо на острове пока ещё есть и общественный транспорт тоже пока еще работает.

При этом автовладельцы жалуются на то, что бензин, который везут из Владивостока, некачественный:

«Залил бак — прощайся с автомобилем».

Топливный кризис на Кунашире создан искусственно контрольно-надзорными органами — таково мнение местных. Как выяснилось, проблема не в отсутствии топлива и не в том, что его нельзя привезти на остров. Просто те самые контрольно-надзорные органы, исполняя свои полномочия, о благополучии населения даже не задумались.

В конце марта теплоход «Персей» привез на Кунашир топливо. Но сотрудники транспортной полиции выяснили, что компания-судовладелец имеет лицензию только на перевозку нефтепродуктов. А вот лицензии на их разгрузку — не имеет. И на судовладельца завели дело об административном правонарушении. А выгрузка топлива на Кунашир не состоялась.

После первой неудачи прошло несколько недель. Теплоход с топливом (и с лицензией) вновь прибыл на Кунашир. И ему вновь не позволили произвести выгрузку. На этот раз лицензии не оказалось у организаций Южно-Курильского района, которые должны заниматься погрузочно-разгрузочными работами в порту.

Казалось бы — ну, получите лицензию. Да уже и получили. Но Кунашир — очень отдаленный остров, там всегда и все получается сделать медленнее, чем на материке, — в силу погоды и прочих условий.

В правительстве Сахалинской области убеждены, что транспортные полицейские явно перегнули палку: вполне можно было оштрафовать судовладельца или порт, но не оставлять без топлива огромный остров. Власти потребовали у руководства УМВД на транспорте наказать виновных в создании фактически чрезвычайной ситуации на острове. Но в УМВД не отреагировали.

Сегодня все необходимые лицензии получены.

Решить проблему руководство Сахалинской области обязалось до 10 июня. Возможно, топливный кризис на Кунашире уже совсем скоро закончится.

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Как сообщало ИА REGNUM, российские Курильские острова постоянно лихорадит из-за сбоя поставок жизненно важных грузов: топлива, медикаментов продовольствия. Чаще всего причиной сбоев становится капризная погода. Но, как видим, не дремлет и бюрократия. В комплексе жизнь на Курилах становится невыносимой, а люди все больше понимают, что жить здесь нельзя.

Безудержный рост цен на топливо провоцирует протестные настроения у дальневосточников. По мнению экспертов, ситуация для ДФО чревата крахом — в холодном огромном макрорегионе от цены на топливо «пляшет» буквально все.