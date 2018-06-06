Москва, 6 июня, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Пилотный рейтинг устойчивого развития российских компаний, работающих в Арктике «Полярный индекс» — совместная разработка экспертного центра «ПОРА» и кафедры экономики природопользования Экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова

Леонид Киселев «ПОРА» и экономический факультет МГУ разработали «Полярный индекс»

Результаты работы над рейтингом «Полярный индекс» были представлены на форуме «Охрана окружающей среды — общественная задача», прошедшем в Общественной палате РФ 5 июня, во Всемирный день окружающей среды."Полярный индекс» стал первым специализированным рейтингом компаний, география деятельности которых затрагивает Арктическую зону России.

В основе методики расчета рейтинга лежит теория устойчивого развития, разработанная под эгидой ООН как универсальная модель от отдельных территорий и предприятий до мира в целом. «Устойчивое развитие» рассматривается как баланс экономической, экологической и социальной составляющих.

Интегральный индекс устойчивого развития был вычислен по специальной методике, включающей анализ открытых данных и анкетирование экспертов. В нем учитывался целый ряд параметров, начиная от рентабельности и капитальных затрат и заканчивая политикой предприятий в отношении коренных малочисленных народов Севера, инвестициями в природоохранные мероприятия, в развитие инфраструктуры и т.д. Вопросы к экспертам были посвящены работе компаний именно в арктических условиях.

Руководитель проектной группы кафедры экономики природопользования Экономического факультета МГУ по разработке «Полярного индекса» профессор Сергей Никоноров отметил высокий научный и практический потенциал нового рейтинга.

«Благодаря акценту на равную важность экономической, социальной и экологической составляющей устойчивого развития, «Полярный индекс» является универсальным инструментом оценки того, насколько сбалансированно развивается та или иная компания, ведущая деятельность в Арктике, — заявил он. — Правильно выстроенная работа компаний вносит большой вклад в общее устойчивое развитие арктического региона. Уже сегодня мы строим наше будущее. От того, как мы ведем производство — будет зависеть качество жизни наших детей, внуков и правнуков».

Координатор программ экспертного центра «ПОРА»Александр Стоцкий, в свою очередь, подчеркнул важность появления «Полярного индекса» для понимания процессов, происходящих в Арктике, раскрытия их сути широкой публике.

«Рейтинги позволяют нам легче воспринимать мир, понимать действительность, классифицировать явления, — пояснил он. — Надеемся, что работающие в Арктике компании будут вести свою деятельность с оглядкой на место в рейтинге, ведь никому не хочется «плестись в хвосте». Пусть все компании — лидеры устойчивого развития получают не санкции от контрольных органов, а лишь одобрение населения: «Ах, какие мудрые недропользователи! И казну пополняют, и территорию развивают, и природу берегут!».

По результатам расчетов был сформирован следующий рейтинг компаний, работающих в Арктической зоне РФ.

№ п/п

Компания

Полярный индекс

1

0,909

2

0,901

3

0,856

4

0,839

5

0,826

6

0,812

7

0,810

8

0,807

9

0,779

10

0,768

11

0,752

12

0,748

13

0,737

14

0,734

15

0,723

16

0,720

17

0,703

В пятерку лидеров рейтинга вошли крупнейшая частная нефтегазовая компания России «Лукойл», нефтехимический холдинг СИБУР, горно-металлургическая компания «Норникель», одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний в мире «Роснефть», а также российская группа алмазодобывающих компаний АК «Алроса», занимающая ведущую позицию в мире по объему добычи алмазов.

Следующий этап в рамках проекта «Полярный индекс» — презентация рейтинга устойчивого развития регионов Арктической зоны РФ — 5 сентября 2018 года. Кроме того, в рамках проекта планируется проведение социологического исследования по индексу благополучия жителей российской Арктики и формирование «народного» полярного индекса. Результаты социологического исследования будут также представлены в сентябре 2018 года.