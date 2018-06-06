Норвегия, 6 июня, 2018, 06:42 — ИА Регнум. Знаменитый ямайский легкоатлет Усэйн Болт сыграл первый матч за норвежский футбольный клуб «Стрёмсгодсет». Об этом сообщается на сайте клуба.

Brunel University Усэйн Болт

Болт сыграл в товарищеском матче, в котором «Стрёмсгодсет» встречался с юношеской сборной Норвегии (до 19 лет). Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу игроков национальной команды.

Болт вышел на замену на 71-й минуте матча и нанёс один удар по воротам, отыграв до финального свистка.

Ранее Усэйн Болт неоднократно заявлял о своём желании начать профессиональную футбольную карьеру. В феврале стало известно, что он подписал контракт с футбольным клубом из ЮАР «Мамелоди Сандаунз».

Напомним, Усэйн Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира по лёгкой атлетике. Он завершил свою карьеру легкоатлета летом 2017 года.