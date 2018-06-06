Благовещенск, 6 июня, 2018, 06:23 — ИА Регнум. Жительница Амурской области намерена поинтересоваться у президента РФ Владимира Путина в рамках «Прямой линии», почему с Дальнего Востока трудно попасть не только в Москву, но уже и в соседние регионы. Вопрос женщины опубликован на официальном сайте «Прямой линии», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

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«Транспортную доступность России можно охарактеризовать только так: недоступность», — уверена женщина.

Она хочет донести до главы государства информацию о том, что жители Амурской области раньше могли легко попасть во Владивосток: туда из Благовещенска ходил поезд, который потом признали убыточным.

«Да он в сезон переполнен был, билетов было не взять! Получается, мы даже в соседний регион не можем съездить! Вам, конечно, скажут, что в сезон пускают прицепной вагон. Один! Прицепной! Вагон! Мы просто отрезаны от мира», — написала президенту амурчанка.

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Она также возмущена тем, что жителям Дальнего Востока катастрофически не хватает субсидированных авиабилетов в Москву.

«Что за безобразие с субсидированными билетами? Где они? Мои дети, попадающие в льготную категорию, остались без отдыха», — констатировала жительница Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, льготные авиабилеты из регионов Дальнего Востока в Москву люди раскупили всего за несколько дней. Желающих улететь в столицу дешевле при поддержке государства было в разы больше, чем билетов, и люди были этим возмущены. Оплатить полную стоимость путешествия в столицу и на юг России многие просто не имеют возможности: в летний сезон цена билета с Дальнего Востока в Москву может достигать 50 тыс. рублей и выше — на одного человека в одну сторону.

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