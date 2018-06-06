Чэнду, Китай, 6 июня, 2018, 05:55 — ИА Регнум. Первые в этом году панды-близнецы мужского и женского пола родились в китайской провинции Сычуань на юго-западе страны, сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

travel oriented Детёныш панды

Панда Я Юнь родила двойняшек в Исследовательской базе разведения больших панд в Чэнду. Детеныш женского пола весом 135,3 граммов родился в 8:20 по местному времени 5 июня, в то время как детеныш мужского пола весом 148,8 граммов родился девятью минутами позже. Специалисты отметили, что это первая пара панд мужского и женского пола, родившаяся в этом году.

Панда Я Юнь родилась 10 сентября 2010 года и является самым младшим детенышем панды Я Я, которая родилась в день открытия Летних Азиатских игр в Пекине 22 сентября 1990 года. Напомним также, что панды являются символом Китая. Существует даже понятие «дипломатия панд», когда Китай в знак дружбы отдает зоопаркам той или иной страны двух больших панд.