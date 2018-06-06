Пекин, 6 июня, 2018, 05:44 — ИА Регнум. Природоохранные организации китайских провинций Шаньси и Шэньси обнаружили два места обитания северо-китайского леопарда, эндемичного для Китая подвида амурского барса, сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

Rufus46 Северо-китайский леопард

За прошедший год камеры зафиксировали по меньшей мере 28 северо-китайских леопардов в горной местности в провинции Шэньси, самом густонаселенном районе обитания этих эндемичных видов, заявил адъюнкт-профессор Пекинского педагогического университета Фэн Лиминь, добавив, что в провинции Шаньси леопард обитает в горах Тайханшань. Исследования команды ученого начались в 2013 году, и с тех пор было установлено множество датчиков движения и камер, благодаря которым стало возможным отследить перемещение зверя.

Напомним, что северо-китайский леопард является единственным эндемичным подвидом леопарда в Китае. Он находится под государственной защитой на высшем уровне, а охота на него карается самыми суровыми мерами.