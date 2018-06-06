Санья, Китай, 6 июня, 2018, 05:30 — ИА Регнум. Четвертый за год тайфун достиг прибрежных районов провинций Гуандун и Хайнань на юге Китая, сообщают китайские метеорологи, передает 5 июня агентство Синьхуа.

Тайфун

Центр тайфуна расположился над морем в 70 км от города Шэньчан провинции Хайнань около 17:00 по местному времени 5 июня. Метеорологи прогнозируют вероятный оползень на восточном берегу провинции Хайнань и второй оползень на западном побережье провинции Гуандун. Государственная океаническая администрация также объявила синий уровень погодного предупреждения для прибрежных районов провинций Гуандун и Хайнань, поскольку на них могут обрушиться огромные волны, шторма и бури.

ИА REGNUM сообщало, что на популярную, в том числе и у туристов из России, провинцию Хайанань, расположенную на самом юге Китая, надвигается сильный тайфун, в связи с чем остановлены все водные досуговые мероприятие, передвижение водного транспорта. Все рыбацкие и грузовые суда вернулись в гавани.