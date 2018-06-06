Кызыл, 6 июня, 2018, 05:26 — ИА Регнум. В национальном музее Тувы прошла выставка в рамках проекта «Несокрушимая и легендарная», сообщает телеканал «Звезда».

Mil.ru Сергей Шойгу

На выставке в числе прочих были представлены живопись, графика и художественная резьба по дереву, выполненные министром обороны России Сергеем Шойгу. Сообщается, что работы главы Минобороны были выставлены впервые.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России объявило всеармейский конкурс на написание песен по теме «Служба по контракту — мой выбор!» среди военнослужащих-контактников.