Вашингтон, 6 июня, 2018, 05:35 — ИА Регнум. Пошлины на канадские сталь и алюминий нужно снять. Соответствующую позицию отстаивает перед американским президентом Дональдом Трампом министр финансов США Стивен Мнучин, передает телеканал ABC.

U.S. Department of the Treasury Стивен Мнучин

Свою позицию Мнучин оговорил 5 мая на совещании в Белом доме. По его оценке, положительное сальдо Вашингтона в торговле этими металлами с Оттавой составляет порядка двух миллиардов долларов, в торговле услугами оно достигает $26 млрд.

Напомним, Канада, несмотря на партнерские отношения с США, попала в список стран, которые Штаты обложили пошлинами на сталь и алюминий. Ряд соответственников призвал Трампа не обращаться с союзниками так же, как с Китаем, и отменить ограничения.