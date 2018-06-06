Пекин, 6 июня, 2018, 05:19 — ИА Регнум. Китайская полиция раскрыла около 3,7 тыс. экологических преступлений и арестовала более 5,73 тыс. подозреваемых в 2018 году, сообщили в министерстве общественной безопасности КНР, передает 5 июня агентство Синьхуа.

Свалка

В среднем полиция по всей Поднебесной за год раскрывает 8 тыс. уголовных дел, связанных с экологическими преступлениями, включая организацию огромных свалок мусора в озере Тайху, одном из крупнейших пресноводных озер Поднебесной. В среднем более 20 тыс. случаев загрязнения фиксируется и расследуется полицией в год с того момента, как с 1 января 2015 года вступил в силу специальный закон о защите экологии в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция намерена особое внимание уделить защите экологии и пресечению экологических нарушений в дельте рек Янцзы, Чжуцзян, а также в городах Пекин, Тяньцзинь и провинции Хубэй в 2018 году. За ненадлежащую защиту экологии в Китае также зачастую отвечают перед законом ответственные чиновники.

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