Москва, 6 июня, 2018, 05:17 — ИА Регнум. Режиссер Кирилл Серебренников стал лауреатом премии международного балетного фестиваля «Бенуа де ла данс» за балет «Нуреев».

Sasha Kargaltsev Кирилл Серебренников

Режиссер получил премию за сценографию в балете, постановка которого была показана 9 декабря в Большом театре. Также награды за «Нуреева» получили хореограф Юрий Посохов и композитор Илья Демуцкий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мосгорсуд оставил в силе свое решение о содержании Кирилла Серебрянникова под домашним арестом.