Улан-Удэ, 6 июня, 2018, 05:10 — ИА Регнум. В Северо-Байкальском районе Бурятии в 22:18 по местному времени 5 июня произошло землетрясение.

Bgelo777 Бурятия

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по республике, эпицентр находился в 67 км юго-западнее от населённого пункта Таксимо. В результате сейсмособытия пострадавших и разрушений нет. Объекты жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики работают в штатном режиме, резюмировали в ведомстве.

Напомним, до этого сейсмособытие в Северо-Байкальском районе фиксировалось днём 12 мая. Эпицентр находился в 31 км северо-восточнее от населённого пункта Новый Уоян. Пострадавших и разрушений также не было.

А 6 мая в Бурятии землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Кабанском районе. Его эпицентр находился в акватории озера Байкал.

Читайте также: Землетрясение произошло в акватории Байкала, толчки ощущали жители Иркутска