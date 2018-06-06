Харбин, Китай, 6 июня, 2018, 05:09 — ИА Регнум. Лесной пожар в горах Большой Хинган, перекинувшийся из китайской Внутренней Монголии в соседнюю провинцию Хэйлунцзян наконец-то удалось взять под контроль, сообщили местные власти, передает 5 июня агентство Синьхуа.

Federal Emergency Management Agency Лесной пожар

Пожар начался в национальном природном заповеднике Ханьма в северной части гор Большой Хинган во Внутренней Монголии еще 1 июня и быстро перебросился в провинцию Хэйлунцзян. На 18:00 по местному времени 5 июня, пожар в Хэйлунцзяне был взят под контроль после того, власти мобилизовали более 4 тыс. борцов с пламенем, включая военную полицию с использованием 30 вертолетов и огромное количество специализированного оборудования. Тем временем во Внутренней Монголии пожар длится уже пятый день.

Напомним, что причиной пожара во Внутренней Монголии стал удар молнии вкупе с засушливой жаркой погодой, установившейся в этой местности. Ранее ИА REGNUM уже сообщало об аномальной засухе, обрушившейся на северо-восток Китая, что помимо пожаров приводит и к гибели посевных культур.

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