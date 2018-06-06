Вена, 6 июня, 2018, 05:16 — ИА Регнум. «Мы твердо убеждены в том, что на нашем континенте можно развиваться только вместе друг с другом, но не против друг друга», — сказал Курц.

Kremlin.ru Владимир Путин и Себастьян Курц

По словам австрийского лидера, Вена хотела бы «прогресса в ситуации на востоке Украины». Антироссийские санкции в случае «выполнения Минских соглашений» должны быть постепенно сняты.

Отметим, что Курц— один из представителей ЕС, которые последовательно высказываются против антироссийских санкций. Между тем и он в качестве «условий» отмены рестрикций называет «выполнение Россией Минских договоренностей».

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