Шэньян, Китай, 6 июня, 2018, 04:58 — ИА Регнум. Двадцать три человека удалось спасти после взрыва на железорудной шахте в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, жертвами которого стали 11 горняков, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

В шахте

Взрыв произошел в 16:10 по местному времени, когда рабочие закладывали взрывчатку в шахту глубиной 1 тыс. метров. После взрыва двадцать пять человек оставались запертыми под землей, одиннадцать человек погибли и еще девять получили ранения, но остались на поверхности. Первые шесть рабочих были извлечены из-под земли в 17:20 по местному времени, а затем еще семнадцать ближе к 19:30 по местному времени. Под землей все еще находятся два человека.

Все спасенные из-под земли шахтеры находятся в хорошем состоянии, однако пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии. Они получают лечение в госпитале. Тем временем три спасательные команды были направлены на спасение оставшихся под землей человек.

Как сообщало ИА REGNUM, шахта находится в деревне Сишаньлин в пригороде Бэньси. Ее разработкой занималась компания Huamei Group, принадлежащая Beijing Jianlong Group.