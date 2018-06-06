Мехико, 6 июня, 2018, 05:00 — ИА Регнум. Пошлины, введенные Мексикой в отношении товаров из США, обойдутся США в $3 миллиарда, заявил министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо. Об этом сообщает мексиканское издание Milenio.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Ожидается, что потери Мексики от американских пошлин составят эквивалентную сумму, и пошлины против США помогут Мексике восстановить потерю.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Мексика ввела пошлины в размере от 7% до 25% на стальную, сельскохозяйственную продукцию и ряд потребительских товаров из США в ответ на американские пошлины на импорт стали и алюминия.