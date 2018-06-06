Вашингтон, 6 июня, 2018, 04:59 — ИА Регнум. Перспектива встречи сирийского президента Башара Асада с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном не радует официальный Вашингтон, заявила представитель госдепа, пишет газета «Нодон синмун».

Gage Skidmore Вашингтон против!

Отвечая на вопрос, как в Вашингтоне отнеслись бы ко встрече Асада и Кима, представитель американского внешнеполитического ведомства заявила:

«Не думаю, что это было бы полезно, однако мы не можем подтвердить, что она точно произойдет».

Напомним, американское руководство готовится ко встрече президента США Дональда Трампа и Кима. Наконец, определено место и дата встречи.