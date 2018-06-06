Казань, 6 июня, 2018, 04:49 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов решил не принимать звание почётного доктора Казанского (Приволжского) федерального университета, которое ему присвоили по решению учёного совета вуза, пока не завершится срок его полномочий в качестве первого лица региона, то есть до 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Tatarstan.ru Рустам Минниханов

Своё решение учёный совет обосновал тем, что учебному заведению нужно и важно «закреплять свои связи с выдающимися деятелями сегодняшнего дня».

Напомним, с 2003 года глава Татарии, закончивший в разное время Казанский сельскохозяйственный институт и заочный институт советской торговли, является доктором экономических наук. Помимо этого, у Рустама Минниханова не менее семи наград, в числе которых орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, который он получил в 2007 году, когда являлся премьер-министром региона. Орденом его наградил Владимир Путин «за большие заслуги в государственной и социально-экономической деятельности».

В числе почётных докторов университета числятся первый глава республики, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев (с апреля 2015 года), благодаря усилиям которого университет получил статус федерального, а также президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (с октября 2017 года) и многие другие.

Рустам Минниханов хоть и отказался принимать звание до 2020 года, но в официальный список он включён и на сайте его фамилия значится. Официально, по словам заместителя руководителя пресс-службы главы республики Лилии Галимовой, он готов «принять это почётное звание только после завершения своей работы».

Напомним, глава Татарии является председателем попечительского совета и членом наблюдательного совета учебного заведения.