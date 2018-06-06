Рим, 6 июня, 2018, 04:51 — ИА Регнум. Сенат Италии (верхняя палата парламента) по итогам голосования выразил доверие новому правительству во главе с премьер-министром Джузеппе Конте, сообщает агентство ANSA.

Fratello.Gracco Зал заседаний итальянского сената

За доверие правительству высказался 171 сенатор, 117 проголосовало против, 25 воздержались. Аналогичная процедура голосования пройдет и в палате депутатов Италии (нижняя палата парламента).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что новое правительство устранит «старые привилегии и заржавевшую власть», в ответ на обвинения в популизме.