Тюмень, 6 июня, 2018, 06:41 — ИА Регнум. В Тюмени продавец ранила ножом покупателя за порванные джинсы. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Тюменской области.

Maarten Van Damme Нападение с ножом

Инцидент произошёл 4 июня 2018 года на одном из рынков города Тюмени. Ранее мужчина приобрел у обвиняемой джинсовый костюм. Дома он внимательнее осмотрел товар и увидел на нём дырки. На следующий недовольный покупатель вернулся на рынок, чтобы вернуть костюм и забрать деньги. Однако 33-летняя женщина-продавец не пошла навстречу покупателю, между ними произошел словесный конфликт. Продавец в итоге схватила нож и нанесла мужчине колото-резаное ранение в брюшную полость. Свидетели инцидента вызвали скорую помощь и полицейских.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Трудно найти аналог произошедшему в Тюмени. Обычно покупатели накидываются на продавцов. В этот же день, 4 июня, в Санкт-Петербурге грабитель избил девушку-продавца металлическим ломом, причинив ей тяжелые травмы. При этом он похитил из кассового аппарата около 55 тысяч рублей выручки и скрылся. Потерпевшая в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу.