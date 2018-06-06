Вашингтон, 6 июня, 2018, 04:09 — ИА Регнум. Помощница американского президента Келли Садлер уволена из Белого дома после ее высказываний о том, что мнение сенатора Джона Маккейна можно не учитывать из-за его смертельного заболевания. Об этом сообщает NBC со ссылкой на слова замсекретаря Белого дома Раджа Шаха.

Gage Skidmore Джон Маккейн

«Келли Садлер, пошутившая о заболевшем раком мозга сенаторе Джоне Маккейне, больше не работает в Белом дома», — заявил Шах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в середине мая советник главы Белого дома Келлиэнн Конуэй заявил, что после скандальных высказываний о здоровье сенатора Маккейна Белый дом ждут кадровые перестановки.